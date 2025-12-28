Латвия вновь продлила запрет на ночные полеты вдоль границ с РФ и Беларусью

Авиационные власти Латвии вновь продлили запрет на вечерние и ночные полеты всех типов самолетов вдоль границ с Россией и Беларусью.

Как передает Report, об этом сообщили в диспетчерской службе района полетной информации "Рига".

"Запрет на полеты в вечерние и ночные часы вдоль границ России и Беларуси вновь продлен на неделю - до 4 января будущего года", - говорится в заявлении.

По данным службы, в приграничном воздушном пространстве с Россией и Беларусью запрещается летать на высоте до 6 км ежедневно с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 21:00 до 09:00 по бакинскому).

Ранее запрет, изначально введенный еще в сентябре, действовал до конца нынешних суток.