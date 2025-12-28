"Bayraktar Kızılelma" ilkə imza atıb
Region
- 28 dekabr, 2025
- 15:11
"Bayraktar Kızılelma" pilotsuz döyüş təyyarəsi sınaq uçuşunu uğurla tamamlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb.
Çorluda aparılan sınaqda "Kızılelma"nın PT3 və PT5 nömrəli prototipləri avtonom döyüş pilotu ilə qol uçuşu icra edib.
Beləliklə, dünya aviasiya tarixində ilk dəfə iki pilotsuz döyüş təyyarəsi yaxın uçuş həyata keçirib.
