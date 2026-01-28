Paşinyan: Azərbaycanla sülh qurulub və ondan etibarlı təhlükəsizlik zəmanəti yoxdur
- 28 yanvar, 2026
- 09:43
Ermənistan ordusunu inkişaf etdirməyə davam edəcək, çünki ordu dövlətin ən vacib institutlarından biridir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ordunun yaranmasının 34-cü ildönümü ilə əlaqədar sosial şəbəkələrdə bildirib.
"Ordumuz çətin bir formalaşma dövrü keçib, çətinliklərlə və çağırışlarla üzləşib. Lakin bu gün əminliklə deyə bilərik ki, müdafiə qabiliyyəti gündən-günə artan bir orduya sahibik. Son illərdə ordumuzun heç vaxt sahib olmadığı keyfiyyət və parametrlərdə böyük miqdarda müasir silah və hərbi texnika alınıb", - o qeyd edib.
N.Paşinyan həmçinin sərhədlər boyunca genişmiqyaslı istehkam işlərinin aparıldığını bildirib. Bununla yanaşı, o qeyd edib ki, Ermənistan ordusunun öz beynəlxalq tanınmış ərazisini qorumaqdan başqa heç bir vəzifəsi yoxdur: "Ermənistan müharibəyə hazırlaşmır, çünki müharibə olmayacaq. Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh qurulub və sülhdən daha etibarlı təhlükəsizlik zəmanəti yoxdur".