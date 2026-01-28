Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но мы продолжим развивать армию

Армения продолжит развивать вооруженные силы, поскольку армия является одним из важнейших институтов государства.

Как передает Report, об этом заявил в соцсетях премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи с 34-й годовщиной формирования армии страны.

"Наша армия прошла через сложный период формирования, столкнулась с трудностями и вызовами, но сегодня мы можем с уверенностью сказать, что у нас есть армия, чья обороноспособность растет с каждым днем...В последние годы было приобретено огромное количество современного вооружения и военной техники такого качества и параметров, которых у нашей армии никогда не было", - сказал он.

Пашинян также сказал, что вдоль границ ведутся масштабные фортификационные работы. При этом премьер отметил, что у армянской армии нет иной задачи, кроме защиты своей международно признанной территории.

"Армения не готовится к войне, потому что войны не будет. Мир установлен между Арменией и Азербайджаном, и нет более надежной гарантии безопасности, чем мир", - подчеркнул он.