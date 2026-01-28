Ukrayna PUA-larla Rusiya ərazisinə hücum edib
- 28 yanvar, 2026
- 09:44
Rusiyanın Voronej vilayətində Ukraynanın pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) hücumu nəticəsində neft məhsulları alışıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" Voronej vilayətinin qubernatoru Aleksandr Qusevin açıqlamasına istinadən məlumat yayıb.
O bildirib ki, yanğın artıq söndürülüb.
A.Qusev əlavə edib ki, zərərçəkənlər yoxdur. O, yanğının hansı obyektdə baş verdiyini dəqiqləşdirməyib.
