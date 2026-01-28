İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ukrayna PUA-larla Rusiya ərazisinə hücum edib

    • 28 yanvar, 2026
    • 09:44
    Ukrayna PUA-larla Rusiya ərazisinə hücum edib

    Rusiyanın Voronej vilayətində Ukraynanın pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) hücumu nəticəsində neft məhsulları alışıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" Voronej vilayətinin qubernatoru Aleksandr Qusevin açıqlamasına istinadən məlumat yayıb.

    O bildirib ki, yanğın artıq söndürülüb.

    A.Qusev əlavə edib ki, zərərçəkənlər yoxdur. O, yanğının hansı obyektdə baş verdiyini dəqiqləşdirməyib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Ukrayna PUA hücumu dron zərbələri
    В РФ произошло возгорание нефтепродуктов после атаки БПЛА

