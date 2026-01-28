В РФ произошло возгорание нефтепродуктов после атаки БПЛА

В Воронежской области России в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание нефтепродуктов.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на губернатора Воронежской области Александра Гусева.

"При падении подавленных БПЛА возникло возгорание нефтепродуктов, к настоящему моменту оно уже потушено", - отметил Гусев, добавив, что пострадавших нет.

На каком именно объекте произошло возгорание Гусев не уточнил.