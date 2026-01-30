Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой

    Экология
    • 30 января, 2026
    • 16:45
    Объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой

    Объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой 31 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Сальяне, Гаджигабуле, Хызы, Гобустане, Шамахеы, Шеки, Огузе, Исмаиллы, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Физули, Джебраиле, Гяндже, Гедабеке, Дашкесане, Гёранбое, Нафталане и Мингячевире согласно предупреждению будет преобладать юго-западный ветер со скоростью 13.9-20.7 м/сек.

