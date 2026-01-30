Объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой
Экология
- 30 января, 2026
- 16:45
Объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой 31 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Сальяне, Гаджигабуле, Хызы, Гобустане, Шамахеы, Шеки, Огузе, Исмаиллы, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Физули, Джебраиле, Гяндже, Гедабеке, Дашкесане, Гёранбое, Нафталане и Мингячевире согласно предупреждению будет преобладать юго-западный ветер со скоростью 13.9-20.7 м/сек.
Последние новости
17:08
Первый саммит ЕС-Армения состоится в Ереване в маеВ регионе
17:07
Из-за крупного пожара в северной части Лондона наблюдаются перебои в движении поездовДругие страны
17:06
Очередное заседание по Украине в формате "Рамштайн" состоится 12 февраляДругие страны
17:05
Фото
В Москве представлена культура АзербайджанаKультурная политика
16:58
Баку и Ашхабад обсудили повестку сотрудничества на 2026 годВнешняя политика
16:55
В Азербайджане выпустят марки к "Году градостроительства и архитектуры"Финансы
16:53
В Азербайджане выпустят серию памятных монет о культурном наследииИнфраструктура
16:52
Фото
Шариф Агаяр: Главная миссия писателя - писать правдуЛитература
16:50