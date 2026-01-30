Объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой 31 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Сальяне, Гаджигабуле, Хызы, Гобустане, Шамахеы, Шеки, Огузе, Исмаиллы, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Физули, Джебраиле, Гяндже, Гедабеке, Дашкесане, Гёранбое, Нафталане и Мингячевире согласно предупреждению будет преобладать юго-западный ветер со скоростью 13.9-20.7 м/сек.