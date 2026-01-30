Шариф Агаяр: Главная миссия писателя - писать правду

Азербайджанский писатель и публицист Шариф Агаяр стал очередным гостем медиашколы Report.

Как сообщает Report, на встрече со студентами медиашколы он рассказал о роли художественной литературы в современную эпоху и ответственности писателя.

Публицист считает, что главная миссия писателя - писать правду и оценивать процессы на художественно-интеллектуальном уровне: "Шовинистической политике нет места в современной литературе. Сегодня мир не принимает такое творчество".

Агаяр подчеркнул важность сохранения национальной литературы для духовного развития общества.

"Снижение интереса к отечественной литературе в обществе - серьезная проблема", - сказал он.

Писатель также отметил важность эстетики в литературе: "Это необходимое условие и одна из характеристик художественной литературы. Что бы вы ни писали, это должно быть красиво".