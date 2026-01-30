На западе Парижа ограбили высокопоставленного китайского чиновника
Другие страны
- 30 января, 2026
- 16:47
Высокопоставленного чиновника из Китая ограбили на западе Парижа.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал TF1.
"Высокопоставленный китайский чиновник, проживающий в 16-м округе Парижа, стал жертвой ограбления в ночь на пятницу", - сообщил телеканал.
Сообщается, что два грабителя пробрались в дом чиновника, напали на него, пока он спал. Из дома вынесли часы, броши и еще несколько дорогих украшений. После того, как грабители покинули квартиру, пострадавший позвонил в полицию. Гражданина КНР доставили в больницу, его травмы были признаны неопасными для жизни. Уточняется, что он получил травму головы.
По информации источника в полиции, ущерб составляет 6-7 млн евро.
