    На западе Парижа ограбили высокопоставленного китайского чиновника

    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 16:47
    На западе Парижа ограбили высокопоставленного китайского чиновника

    Высокопоставленного чиновника из Китая ограбили на западе Парижа.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал TF1.

    "Высокопоставленный китайский чиновник, проживающий в 16-м округе Парижа, стал жертвой ограбления в ночь на пятницу", - сообщил телеканал.

    Сообщается, что два грабителя пробрались в дом чиновника, напали на него, пока он спал. Из дома вынесли часы, броши и еще несколько дорогих украшений. После того, как грабители покинули квартиру, пострадавший позвонил в полицию. Гражданина КНР доставили в больницу, его травмы были признаны неопасными для жизни. Уточняется, что он получил травму головы.

    По информации источника в полиции, ущерб составляет 6-7 млн евро.

    Лента новостей