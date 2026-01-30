В Азербайджане выпустят марки к "Году градостроительства и архитектуры"
Финансы
- 30 января, 2026
- 16:55
В Азербайджане будут выпущены почтовые марки, посвященные "Году градостроительства и архитектуры".
Как сообщает Report, это предусмотрено Планом мероприятий в связи с объявлением 2026 года в Азербайджане "Годом градостроительства и архитектуры", утвержденном распоряжением президента Ильхама Алиева.
Согласно документу, планируется выпуск тематических почтовых марок, конвертов и почтовых открыток, а также размещение и демонстрация различных информационных материалов на территории страны.
Последние новости
17:08
Первый саммит ЕС-Армения состоится в Ереване в маеВ регионе
17:07
Из-за крупного пожара в северной части Лондона наблюдаются перебои в движении поездовДругие страны
17:06
Очередное заседание по Украине в формате "Рамштайн" состоится 12 февраляДругие страны
17:05
Фото
В Москве представлена культура АзербайджанаKультурная политика
16:58
Баку и Ашхабад обсудили повестку сотрудничества на 2026 годВнешняя политика
16:55
В Азербайджане выпустят марки к "Году градостроительства и архитектуры"Финансы
16:53
В Азербайджане выпустят серию памятных монет о культурном наследииИнфраструктура
16:52
Фото
Шариф Агаяр: Главная миссия писателя - писать правдуЛитература
16:50