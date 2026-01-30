В Азербайджане выпустят марки к "Году градостроительства и архитектуры"

В Азербайджане будут выпущены почтовые марки, посвященные "Году градостроительства и архитектуры".

Как сообщает Report, это предусмотрено Планом мероприятий в связи с объявлением 2026 года в Азербайджане "Годом градостроительства и архитектуры", утвержденном распоряжением президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, планируется выпуск тематических почтовых марок, конвертов и почтовых открыток, а также размещение и демонстрация различных информационных материалов на территории страны.