    В Азербайджане выпустят марки к "Году градостроительства и архитектуры"

    Финансы
    • 30 января, 2026
    • 16:55
    В Азербайджане выпустят марки к Году градостроительства и архитектуры

    В Азербайджане будут выпущены почтовые марки, посвященные "Году градостроительства и архитектуры".

    Как сообщает Report, это предусмотрено Планом мероприятий в связи с объявлением 2026 года в Азербайджане "Годом градостроительства и архитектуры", утвержденном распоряжением президента Ильхама Алиева.

    Согласно документу, планируется выпуск тематических почтовых марок, конвертов и почтовых открыток, а также размещение и демонстрация различных информационных материалов на территории страны.

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана почтовые марки
    Azərbaycanda "Şəhərsalma və Memarlıq İli"nə həsr olunmuş poçt markaları buraxılacaq
    Azerbaijan to issue stamps for Year of Urban Planning and Architecture
    Лента новостей