Абдурахмонов: Узбекистан заинтересован в расширении аграрного сотрудничества с Азербайджаном

Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства и логистики.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов на панельных дискуссиях в рамках Caspian Agro Week в Бакинском Экспо-центре.

По его словам, региональное сотрудничество имеет особое значение с точки зрения решения проблем продовольственной безопасности и логистики:

"Узбекистан - страна, не имеющая прямого выхода к Мировому океану. Поэтому переговоры с Азербайджаном, Турцией и Грузией для нас очень важны. Мы должны создавать новые транспортные маршруты и укреплять сотрудничество".

Абдурахмонов отметил, что изменение климата, геополитические риски и логистические проблемы серьезно влияют на сельскохозяйственный сектор:

"Общая стоимость сельскохозяйственного производства в Узбекистане в прошлом году составила около $40 млрд, и в ближайшие годы планируется довести этот показатель до $60 млрд. В стране проводятся масштабные реформы для сокращения посевных площадей хлопчатника, увеличения производства продовольственных товаров и внедрения водосберегающих технологий".