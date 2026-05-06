    • 06 мая, 2026
    • 12:24
    Абдурахмонов: Узбекистан заинтересован в расширении аграрного сотрудничества с Азербайджаном

    Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства и логистики.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов на панельных дискуссиях в рамках Caspian Agro Week в Бакинском Экспо-центре.

    По его словам, региональное сотрудничество имеет особое значение с точки зрения решения проблем продовольственной безопасности и логистики:

    "Узбекистан - страна, не имеющая прямого выхода к Мировому океану. Поэтому переговоры с Азербайджаном, Турцией и Грузией для нас очень важны. Мы должны создавать новые транспортные маршруты и укреплять сотрудничество".

    Абдурахмонов отметил, что изменение климата, геополитические риски и логистические проблемы серьезно влияют на сельскохозяйственный сектор:

    "Общая стоимость сельскохозяйственного производства в Узбекистане в прошлом году составила около $40 млрд, и в ближайшие годы планируется довести этот показатель до $60 млрд. В стране проводятся масштабные реформы для сокращения посевных площадей хлопчатника, увеличения производства продовольственных товаров и внедрения водосберегающих технологий".

    Иброхим Абдурахмонов Caspian Agro 2026 Аграрное сотрудничество Узбекистан
    Özbəkistanlı nazir: "Azərbaycanla kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq genişləndiriləcək"
    Minister: Uzbekistan seeks to expand agricultural ties with Azerbaijan

