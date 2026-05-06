Азербайджан и Таджикистан проведут заседание МПК в мае в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
- 06 мая, 2026
- 12:07
Азербайджан и Таджикистан проведут следующее заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Баку с 20 по 22 мая.
Об этом заявил Report посол Таджикистана в Баку Илхом Абдурахмон.
Дипломат напомнил, что лидеры Таджикистана и Азербайджана в 2024 году подписали в Душанбе декларацию о стратегическом партнерстве между двумя государствами. После этого уровень межправительственной комиссии был повышен вице-премьеров.
"Очередное заседание МПК запланировано с 20 по 22 мая и пройдет на уровне заместителей премьер-министров Таджикистана и Азербайджана. Стороны рассмотрят все вопросы, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством, и по итогам заседания будет подписан соответствующий протокол", - отметил он.
Посол также подчеркнул, что в работе заседания примут участие представители всех профильных министерств и ведомств двух стран.
"Я уверен, что заседание придаст новый импульс развитию торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном", - добавил Илхом Абдурахмон.
Отметим, последнее заседание прошло в Душанбе в декабре 2024 года.