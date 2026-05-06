Азербайджан и Таджикистан проведут заседание МПК в мае в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ

Азербайджан и Таджикистан проведут следующее заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Баку с 20 по 22 мая.

Об этом заявил Report посол Таджикистана в Баку Илхом Абдурахмон.

Дипломат напомнил, что лидеры Таджикистана и Азербайджана в 2024 году подписали в Душанбе декларацию о стратегическом партнерстве между двумя государствами. После этого уровень межправительственной комиссии был повышен вице-премьеров.

"Очередное заседание МПК запланировано с 20 по 22 мая и пройдет на уровне заместителей премьер-министров Таджикистана и Азербайджана. Стороны рассмотрят все вопросы, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством, и по итогам заседания будет подписан соответствующий протокол", - отметил он.

Посол также подчеркнул, что в работе заседания примут участие представители всех профильных министерств и ведомств двух стран.

"Я уверен, что заседание придаст новый импульс развитию торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном", - добавил Илхом Абдурахмон.

Отметим, последнее заседание прошло в Душанбе в декабре 2024 года.