    Бизнес
    06 мая, 2026
    • 12:07
    Азербайджан и Таджикистан проведут заседание МПК в мае в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ

    Азербайджан и Таджикистан проведут следующее заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Баку с 20 по 22 мая.

    Об этом заявил Report посол Таджикистана в Баку Илхом Абдурахмон.

    Дипломат напомнил, что лидеры Таджикистана и Азербайджана в 2024 году подписали в Душанбе декларацию о стратегическом партнерстве между двумя государствами. После этого уровень межправительственной комиссии был повышен вице-премьеров.

    "Очередное заседание МПК запланировано с 20 по 22 мая и пройдет на уровне заместителей премьер-министров Таджикистана и Азербайджана. Стороны рассмотрят все вопросы, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством, и по итогам заседания будет подписан соответствующий протокол", - отметил он.

    Посол также подчеркнул, что в работе заседания примут участие представители всех профильных министерств и ведомств двух стран.

    "Я уверен, что заседание придаст новый импульс развитию торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном", - добавил Илхом Абдурахмон.

    Отметим, последнее заседание прошло в Душанбе в декабре 2024 года.

    Илхом Абдурахмон Межправительственная комиссия (МПК) Азербайджано-таджикские отношения
    Bakıda Azərbaycan-Tacikistan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək - EKSKLÜZİV
    Azerbaijan, Tajikistan to hold intergovernmental commission meeting in Baku in May

