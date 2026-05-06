Bakıda Azərbaycan-Tacikistan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək - EKSKLÜZİV
- 06 may, 2026
- 12:13
Azərbaycan və Tacikistanın Hökumətlərarası Komissiyasının növbəti iclası mayın 20-dən 22-dək Bakıda keçiriləcək.
Bu barədə Tacikistanın Bakıdakı səfiri İlhom Abdurahmon "Report"a açıqlamasında bildirib.
Diplomat xatırladıb ki, Tacikistan və Azərbaycan liderləri 2024-cü ildə Düşənbədə iki dövlət arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayıblar. Bundan sonra Hökumətlərarası Komissiyanın səviyyəsi baş nazirlərin müavinləri səviyyəsinə qaldırılıb.
"Komissiyanın növbəti iclası mayın 20-dən 22-ə planlaşdırılıb və Tacikistanla Azərbaycanın baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində keçiriləcək. Tərəflər ticari-iqtisadi əməkdaşlıqla bağlı bütün məsələləri nəzərdən keçirəcək. Bundan əlavə, iclasın yekunlarına əsasən müvafiq protokol imzalanacaq", - o qeyd edib.
Səfir, həmçinin vurğulayıb ki, iclasın işində iki ölkənin bütün müvafiq nazirlik və idarələrinin nümayəndələri iştirak edəcəklər: "Əminəm ki, iclas Tacikistan və Azərbaycan arasında ticari-iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına yeni təkan verəcək".
Qeyd edək ki, sonuncu iclas 2024-cü ilin dekabrında Düşənbədə keçirilib.