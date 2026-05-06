İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Bakıda Azərbaycan-Tacikistan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    • 06 may, 2026
    • 12:13
    Bakıda Azərbaycan-Tacikistan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək - EKSKLÜZİV

    Azərbaycan və Tacikistanın Hökumətlərarası Komissiyasının növbəti iclası mayın 20-dən 22-dək Bakıda keçiriləcək.

    Bu barədə Tacikistanın Bakıdakı səfiri İlhom Abdurahmon "Report"a açıqlamasında bildirib.

    Diplomat xatırladıb ki, Tacikistan və Azərbaycan liderləri 2024-cü ildə Düşənbədə iki dövlət arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayıblar. Bundan sonra Hökumətlərarası Komissiyanın səviyyəsi baş nazirlərin müavinləri səviyyəsinə qaldırılıb.

    "Komissiyanın növbəti iclası mayın 20-dən 22-ə planlaşdırılıb və Tacikistanla Azərbaycanın baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində keçiriləcək. Tərəflər ticari-iqtisadi əməkdaşlıqla bağlı bütün məsələləri nəzərdən keçirəcək. Bundan əlavə, iclasın yekunlarına əsasən müvafiq protokol imzalanacaq", - o qeyd edib.

    Səfir, həmçinin vurğulayıb ki, iclasın işində iki ölkənin bütün müvafiq nazirlik və idarələrinin nümayəndələri iştirak edəcəklər: "Əminəm ki, iclas Tacikistan və Azərbaycan arasında ticari-iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına yeni təkan verəcək".

    Qeyd edək ki, sonuncu iclas 2024-cü ilin dekabrında Düşənbədə keçirilib.

    Tacikistan İlhom Abdurahmon Hökumətlərarası Komissiya
    Азербайджан и Таджикистан проведут заседание МПК в мае в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
    Azerbaijan, Tajikistan to hold intergovernmental commission meeting in Baku in May

    Son xəbərlər

    16:06

    "Bakı Fond Birjası"nın yenilənmiş Listinq Qaydaları qüvvəyə minib

    Maliyyə
    16:05

    Maqsud Adıgözəlov: "Azərbaycan Basketbol Liqasında zirvədəki yerimizi qoruduğumuz üçün sevincliyik"

    Komanda
    16:03
    Foto

    Azərbaycanda qaz yanacağı ilə işləyən qurğuların təhlükəsizliyinə dair yeni Texniki Reqlament təsdiq edilib

    Energetika
    16:02

    Tramp Hörmüz boğazının açılması şərtlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    16:00
    Foto

    Xocavənd şəhəri və Qırmızı Bazar qəsəbə sakinləri sosial müdafiə tədbirləri ilə maarifləndirilib

    Daxili siyasət
    15:48
    Foto

    Heydər Əliyev və mədəni dəyərlər mövzusunda konfrans keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:45

    Azərbaycanda bir sıra elektron reyestrlə bağlı informasiya sisteminin əsasnaməsi təsdiqlənib

    İKT
    15:44

    Azərbaycan bank sektoru möhkəmdir: "Yelo Bank" nümunəsində sabitlik siqnalı

    Maliyyə
    15:44

    "Sumqayıt" klub prezidenti və baş məşqçiyə görə cərimələnib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti