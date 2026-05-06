Ахундзаде: Азербайджан вышел из категории стран с крайне высоким уровнем водных рисков

Азербайджан смог существенно улучшить ситуацию в сфере водной безопасности и больше не входит в число стран с крайне высоким уровнем водных рисков, однако реформа системы управления водными ресурсами в стране все еще находится на начальном этапе.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела стратегии, международного сотрудничества и науки Госагентства водных ресурсов Азербайджана Риад Ахундзаде на брифинге, посвященном подготовке к 4-й Международной конференции высокого уровня по Десятилетию действий "Вода для устойчивого развития" (2018–2028), которая пройдет в Душанбе.

По его словам, еще несколько лет назад Азербайджан, как и многие другие страны, сталкивался с серьезными трудностями в управлении водными ресурсами на фоне засухи и ограниченного доступа к воде.

"С тех пор ситуация в Азербайджане значительно улучшилась благодаря проведенным реформам", - отметил Ахундзаде.

Он подчеркнул, что за последние годы страна изменила подход к управлению водным сектором как с институциональной, так и с инфраструктурной и управленческой точек зрения.

По словам представителя агентства, одним из ключевых факторов стало восстановление контроля над водными ресурсами Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов после Второй Карабахской войны, где формируется более 25% внутренних поверхностных водных ресурсов страны.

Ахундзаде сообщил, что после этого в стране были запущены масштабные проекты в области водоснабжения и ирригации. Часть из них уже завершена, остальные продолжают реализовываться в различных регионах Азербайджана.

При этом Ахундзаде подчеркнул, что несмотря на достигнутый прогресс, перед страной все еще стоят серьезные вызовы, включая климатические изменения, рост потребления воды, утечки и изношенность инфраструктуры.

Говоря о международном взаимодействии, представитель агентства подчеркнул, что водные проблемы невозможно решить усилиями одной страны.

"Вода не знает границ, и эффективное управление водными ресурсами требует совместных усилий государств, институтов и заинтересованных сторон", - отметил Ахундзаде.

Он добавил, что азербайджанская делегация намерена принять активное участие в предстоящей конференции в Душанбе.

"Мы едем в Душанбе, чтобы поделиться нашим опытом, но, что еще важнее, - чтобы учиться у других", - подчеркнул он.