Riad Axundzadə: "Azərbaycan son dərəcə yüksək su riskləri olan ölkələr kateqoriyasından çıxıb"
- 06 may, 2026
- 12:29
Azərbaycan su təhlükəsizliyi sahəsindəki vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıra bilib.
"Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) Strategiya, beynəlxalq əməkdaşlıq və elm şöbəsinin rəisi Riad Axundzadə "Dayanıqlı inkişaf üçün su" Beynəlxalq Onillik Fəaliyyətə (2018–2028) dair IV Yüksək Səviyyəli Beynəlxalq Konfransa hazırlığa həsr olunmuş brifinqdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, ölkəmiz artıq son dərəcə yüksək su riskləri olan ölkələr sırasında deyil, lakin ölkədə ehtiyatların idarə edilməsi sisteminin islahatı hələ də başlanğıc mərhələsindədir.
Şöbə rəisi bildirib ki, hələ bir neçə il əvvəl Azərbaycan, bir çox digər ölkələr kimi su ehtiyatlarının idarə edilməsində ciddi çətinliklərlə üzləşirdi: "Aparılan islahatlar sayəsində Azərbaycanda vəziyyət əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşıb".
R.Axundzadə vurğulayıb ki, son illər ərzində ölkə su sektorunun idarə edilməsinə yanaşmasını həm institusional, həm infrastruktur, həm də idarəetmə baxımından dəyişib.
Agentliyin nümayəndəsinin sözlərinə görə, əsas amillərdən biri İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra ölkənin daxili səth su ehtiyatlarının 25 %-dən çoxunun formalaşdığı Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrinin su ehtiyatları üzərində nəzarətin bərpa edilməsi olub.
R.Axundzadə bildirib ki, bundan sonra ölkədə su təchizatı və irriqasiya sahəsində genişmiqyaslı layihələr başladılıb: "Onların bir hissəsi artıq başa çatıb, qalanları Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində həyata keçirilməyə davam edir."
Bununla yanaşı, o vurğulayıb ki, əldə edilmiş tərəqqiyə baxmayaraq, ölkənin qarşısında iqlim dəyişiklikləri, su istehlakının artması, sızmalar və infrastrukturun köhnəlməsi kimi ciddi çağırışlar hələ də durur.
Beynəlxalq əməkdaşlıqdan danışarkən agentliyin nümayəndəsi vurğulayıb ki, su problemlərini bir ölkənin səyləri ilə həll etmək mümkün deyil: "Su sərhəd tanımır və su ehtiyatlarının səmərəli şəkildə idarə edilməsi dövlətlərin, institutların və maraqlı tərəflərin birgə səylərini tələb edir".
O əlavə edib ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti Düşənbədə keçiriləcək qarşıdakı konfransda fəal iştirak etmək niyyətindədir: "Biz Düşənbəyə təcrübəmizi bölüşmək üçün gedirik, lakin daha da vacibi odur ki, başqalarından da öyrənək".