    Финансы
    Baku Steel Company представила искусство стали на Фестивале ковра

    ЗАО "Baku Steel Company" представила экспозицию на III Международном фестивале ковра, прошедшем 1–3 мая 2026 года, объединив в ней индустриальную эстетику стали, современное искусство и мотивы национального наследия.

    Фестиваль был организован ОАО "Азерхалча" и Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Министерства экономики Азербайджанской Республики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций – AZPROMO. ЗАО "Baku Steel Company" (далее – BSC) выступило партнером мероприятия.

    В этом году международная география фестиваля расширилась. К участникам прошлого года – Азербайджану, Турции, России, Ирану, Пакистану, Узбекистану, Туркменистану и Грузии – присоединились Кыргызстан, Марокко, Непал и Мексика.

    В качестве партнёра фестиваля BSC также оказала поддержку мероприятию, созданные в рамках Международных симпозиумов по металлу "Baku Steel Art": "Движение в ограниченном пространстве" румынского скульптора Петре Виргилиу Могосану, "Дисциплина - результат трансформации" азербайджанского скульптора Теймура Гарибова, "Поток тишины" Лейлы Габуловой и "Нет воды, нет жизни" Гюрсела Алемшахова.

    Специально подготовленная для фестиваля инсталляция "Стальные узлы" заняла отдельное место в экспозиции и вызвала интерес как у взрослых, так и у детей. Вдохновлённая ковром Малыбейли – одним из наиболее известных образцов Карабахской группы азербайджанской культуры ковроткачества, композиция в форме пазла была размещена в конструкции из арматуры и объединила традиционный орнамент с индустриальной эстетикой стали.

    Участие BSC в Международном фестивале ковра отражает значение, которое компания придаёт социокультурным проектам, а также её последовательную деятельность по объединению промышленности и искусства через платформу "Baku Steel Art". Проект подчёркивает вклад компании в популяризацию культурного наследия Азербайджана и его продвижение на международном уровне.

    О КОМПАНИИ

    ЗАО "Baku Steel Company" – крупнейшее металлургическое предприятие Южного Кавказа, производящее высококачественную стальную продукцию для строительного, инфраструктурного и промышленного секторов

    Для дополнительной информации: www.bakusteel.com

