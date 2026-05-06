    Казахстан и Китай усиливают защиту взаимных инвестиций

    Казахстан и Китай усиливают защиту взаимных инвестиций

    Мажилис Казахстана ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Китая о поощрении и взаимной защите инвестиций.

    Как передает казахстанское бюро Report, документ был подписан 16 июня 2025 года в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпиня в Астану.

    По словам заместителя министра иностранных дел Казахстана Алибека Куантырова, соглашение обновляет действующий договор 1992 года и предусматривает более современные механизмы защиты инвесторов, включая гарантии от экспроприации, доступ к международному арбитражу и принципы справедливого отношения к инвесторам.

    В МИД РК отметили, что документ направлен на расширение инвестиционного сотрудничества между двумя странами и создание более прозрачных условий для ведения бизнеса.

    Согласно озвученным данным, за 2025 год объем прямых инвестиций из Китая в Казахстан составил $2,8 млрд, что на 135% больше по сравнению с предыдущим годом. Общий объем китайских инвестиций в экономику Казахстана с 2005 по 2025 год достиг $29,3 млрд.

    В свою очередь инвестиции из Казахстана в Китай за 2025 год составили $54,8 млн, а совокупный объем казахстанских вложений с 2005 года достиг $926,9 млн.

    Товарооборот между двумя странами по итогам 2025 года вырос на 13,2% и составил $34,1.

