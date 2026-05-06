Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Французское судно "Сан-Антонио" подверглось нападению в Ормузском проливе

    • 06 мая, 2026
    • 12:20
    Одно из судов французской судоходной группы CMA CGM - контейнеровоз "Сан-Антонио" подверглось нападению в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение компании.

    В результате нападения члены экипажа судна получили ранения, а "Сан-Антонио" получило повреждения. Пострадавшие члены экипажа были эвакуированы и им оказывается медицинская помощь.

    Инцидент по данным CMA CGM, произошел во вторник. Компания отказалась от дальнейших комментариев по поводу инцидента.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив
    Hörmüz boğazında Fransaya məxsus gəmiyə hücum olub

