Французское судно "Сан-Антонио" подверглось нападению в Ормузском проливе
Другие страны
- 06 мая, 2026
- 12:20
Одно из судов французской судоходной группы CMA CGM - контейнеровоз "Сан-Антонио" подверглось нападению в Ормузском проливе.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение компании.
В результате нападения члены экипажа судна получили ранения, а "Сан-Антонио" получило повреждения. Пострадавшие члены экипажа были эвакуированы и им оказывается медицинская помощь.
Инцидент по данным CMA CGM, произошел во вторник. Компания отказалась от дальнейших комментариев по поводу инцидента.
