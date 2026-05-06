Французское судно "Сан-Антонио" подверглось нападению в Ормузском проливе

Одно из судов французской судоходной группы CMA CGM - контейнеровоз "Сан-Антонио" подверглось нападению в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение компании.

В результате нападения члены экипажа судна получили ранения, а "Сан-Антонио" получило повреждения. Пострадавшие члены экипажа были эвакуированы и им оказывается медицинская помощь.

Инцидент по данным CMA CGM, произошел во вторник. Компания отказалась от дальнейших комментариев по поводу инцидента.