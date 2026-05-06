Талех Кязымов: ЦБА два месяца не проводил валютных аукционов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в марте–апреле текущего года не проводил валютных аукционов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Казымов на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, это связано с превышением предложения над спросом на валютном рынке.

"В связи с этим в апреле мы провели валютную интервенцию по покупке иностранной валюты на сумму $1 млрд. Мы наблюдаем продолжение процессов дедолларизации. По итогам марта уровень долларизации депозитов физических лиц-резидентов снизился до 28%, что на 2,1 процентного пункта ниже показателя аналогичного периода прошлого года. В целом как на наличном, так и на безналичном валютном рынке фиксируются рост доверия населения к манату и стабильность ожиданий", - отметил Казымов.

По его мнению, вероятнее всего, в ближайшие 2-3 месяца ситуация на валютном рынке не изменится. "Не исключено, что ближе к концу года мы можем вновь осуществить интервенцию на валютном рынке", - добавил он.