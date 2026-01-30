Azərbaycanda "Şəhərsalma və Memarlıq İli"nə həsr olunmuş poçt markaları buraxılacaq
Maliyyə
- 30 yanvar, 2026
- 16:41
Azərbaycanda "Şəhərsalma və Memarlıq İli"nə həsr olunmuş poçt markaları buraxılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə prezident İlham Əliyevin bu gün imzalanan sərəncamla təsdiqlənən "Azərbaycan Respublikasında 2026-cı ilin "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı"nda əks olunub.
Sənədə əsasən, "Şəhərsalma və Memarlıq İli"nə həsr olunmuş poçt markalarının, zərflərin və poçt kartları buraxılacaq, ölkə ərazisində müxtəlif təbliğat materiallarının yerləşdirilməsi və nümayiş etdiriləcək.
