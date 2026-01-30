Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Аппарат Конституционного суда провел отчетное заседание по итогам 2025 года

    Происшествия
    • 30 января, 2026
    • 16:41
    Аппарат Конституционного суда провел отчетное заседание по итогам 2025 года

    Под председательством Фархада Абдуллаева состоялось отчетное заседание Аппарата Конституционного суда по итогам 2025 года.

    Об этом сообщили Report в КС.

    Председатель Конституционного суда отметил, что в прошлом году Пленум КС принял ряд значимых решений по запросам Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Уполномоченного по правам человека (омбудсмена), а также по обращениям судов.

    По результатам рассмотренных Пленумом конституционных дел был принят ряд решений и постановлений. В этих решениях Пленум Конституционного суда дал официальное толкование норм уголовного и уголовно-процессуального, гражданского и гражданско-процессуального законодательства, а также трудового, административного и ряда других законов, а в постановлениях предоставил практические разъяснения для правоприменительных органов.

    В завершение отчетного заседания Фархад Абдуллаев, наряду с положительной оценкой работы, проделанной в 2025 году, дал соответствующие поручения и рекомендации сотрудникам аппарата с целью повышения эффективности деятельности учреждения.

