Аппарат Конституционного суда провел отчетное заседание по итогам 2025 года

Под председательством Фархада Абдуллаева состоялось отчетное заседание Аппарата Конституционного суда по итогам 2025 года.

Об этом сообщили Report в КС.

Председатель Конституционного суда отметил, что в прошлом году Пленум КС принял ряд значимых решений по запросам Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Уполномоченного по правам человека (омбудсмена), а также по обращениям судов.

По результатам рассмотренных Пленумом конституционных дел был принят ряд решений и постановлений. В этих решениях Пленум Конституционного суда дал официальное толкование норм уголовного и уголовно-процессуального, гражданского и гражданско-процессуального законодательства, а также трудового, административного и ряда других законов, а в постановлениях предоставил практические разъяснения для правоприменительных органов.

В завершение отчетного заседания Фархад Абдуллаев, наряду с положительной оценкой работы, проделанной в 2025 году, дал соответствующие поручения и рекомендации сотрудникам аппарата с целью повышения эффективности деятельности учреждения.