Группе лиц присуждены Президентские премии для молодежи на 2026 год - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Внутренняя политика
- 30 января, 2026
- 16:36
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присуждении Президентских премий для молодежи на 2026 год".
Как сообщает Report, согласно документу следующим лицам, особо отличившимся в области науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, общественной и социально-ориентированной деятельности, инноваций и предпринимательства, присуждены Президентские премии:
Агададашов Сархан Абульфат оглу
Агаев Шахмар Зохраб оглу
Гасанова Эльмина Гахраман гызы
Гасанова Лейла Эльчин гызы
Исмаиллы Айнур Тельман гызы
Исмаилов Махмуд Азер оглу
Мамедова Ламия Фамиль гызы
Мамедова Нильгюн Азер гызы
Новрузов Самед Абульгасым оглу
Тагизаде Махир Тахир оглу.
