Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Группе лиц присуждены Президентские премии для молодежи на 2026 год - РАСПОРЯЖЕНИЕ

    Внутренняя политика
    • 30 января, 2026
    • 16:36
    Группе лиц присуждены Президентские премии для молодежи на 2026 год - РАСПОРЯЖЕНИЕ

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присуждении Президентских премий для молодежи на 2026 год".

    Как сообщает Report, согласно документу следующим лицам, особо отличившимся в области науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, общественной и социально-ориентированной деятельности, инноваций и предпринимательства, присуждены Президентские премии:

    Агададашов Сархан Абульфат оглу

    Агаев Шахмар Зохраб оглу

    Гасанова Эльмина Гахраман гызы

    Гасанова Лейла Эльчин гызы

    Исмаиллы Айнур Тельман гызы

    Исмаилов Махмуд Азер оглу

    Мамедова Ламия Фамиль гызы

    Мамедова Нильгюн Азер гызы

    Новрузов Самед Абульгасым оглу

    Тагизаде Махир Тахир оглу.

    молодежь Президентские премии Президент Ильхам Алиев распоряжение президента
    Bir qrup şəxsə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib - SƏRƏNCAM
    Ты - Король

    Последние новости

    17:08

    Первый саммит ЕС-Армения состоится в Ереване в мае

    В регионе
    17:07

    Из-за крупного пожара в северной части Лондона наблюдаются перебои в движении поездов

    Другие страны
    17:06

    Очередное заседание по Украине в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля

    Другие страны
    17:05
    Фото

    В Москве представлена культура Азербайджана

    Kультурная политика
    16:58

    Баку и Ашхабад обсудили повестку сотрудничества на 2026 год

    Внешняя политика
    16:55

    В Азербайджане выпустят марки к "Году градостроительства и архитектуры"

    Финансы
    16:53

    В Азербайджане выпустят серию памятных монет о культурном наследии

    Инфраструктура
    16:52
    Фото

    Шариф Агаяр: Главная миссия писателя - писать правду

    Литература
    16:50

    МИД Монтенегро объяснил правила выдачи виз гражданам Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей