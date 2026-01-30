İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Bir qrup şəxsə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 16:28
    Bir qrup şəxsə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib - SƏRƏNCAM
    İlham Əliyev

    Prezident İlham Əliyev "2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatlarının verilməsi haqqında" Sərəncam imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Sərəncamla elm, təhsil, mədəniyyət, gənclər siyasəti və gənclərlə iş, ictimai və sosialyönümlü fəaliyyət, innovasiya və sahibkarlıq sahələrində xüsusi fərqlənən aşağıdakı şəxslərə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib:

    Ağadadaşov Sərxan Əbülfət oğlu

    Ağayev Şahmar Zöhrab oğlu

    Həsənova Elmina Qəhrəman qızı

    Həsənova Leyla Elçin qızı

    İsmayıllı Aynur Telman qızı

    İsmayılov Mahmud Azər oğlu

    Leysanova Hacıyeva Gülbağda Seyfəl qızı

    Məmmədova Lamiyə Famil qızı

    Novruzov Səməd Əbülqasım oğlu

    Tağızadə Mahir Tahir oğlu.

    İlham Əliyev mükafat gənclər
    Группе лиц присуждены Президентские премии для молодежи на 2026 год - РАСПОРЯЖЕНИЕ
    President Ilham Aliyev signs order on awarding Presidential Prizes to Youth

