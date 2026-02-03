"Azvvallet"in ekvayrinq xidməti dayandırılıb
Maliyyə
- 03 fevral, 2026
- 10:51
Azərbaycan Mərkəzi BAnkı (AMB) "Azvvallet" MMC elektron pul təşkilatına icrası məcburi göstəriş verib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, göstəriş "Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında" qanunun 3.1.3 maddəsi üzrə nəzərdə tutulan ekvayrinq xidmətinin dayandırılmasını nəzərdə tutur.
