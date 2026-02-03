"Azvvallet"in ekvayrinq xidməti dayandırılıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Maliyyə
    • 03 fevral, 2026
    • 10:51
    Azərbaycan Mərkəzi BAnkı (AMB) "Azvvallet" MMC elektron pul təşkilatına icrası məcburi göstəriş verib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, göstəriş "Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında" qanunun 3.1.3 maddəsi üzrə nəzərdə tutulan ekvayrinq xidmətinin dayandırılmasını nəzərdə tutur.

