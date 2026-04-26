İngiltərə Premyer Liqası: "Tottenhem" "Vulverhempton"u məğlub edib

    İngiltərə Premyer Liqası: Tottenhem Vulverhemptonu məğlub edib

    "Tottenhem" İngiltərə Premyer Liqasının XXXIV turunda səfərdə "Vulverhempton"u 1:0 hesabı ilə məğlub edib

    "Report"un məlumatına görə, yeganə qolu Joau Palinya 82-ci dəqiqədə vurub.

    London klubu İngiltərə Premyer Liqasında 15 oyunluq qalibiyyətsizlik seriyasına son qoyub, komandanın son qələbəsi 28 dekabrda "Kristal Pelas"a (1:0) qarşı oyunda olub.

    "Tottenhem" 34 oyundan sonra turnir cədvəlində 34 xalla 18-ci, "Vulverhempton" 17 xalla 20-ci yerdədir.

    "Tottenhem" növbəti turda mayın 3-də səfərdə "Aston Villa" ilə qarşılaşacaq, "Vulverhempton" isə bir gün əvvəl "Sanderlend"i qəbul edəcək.

    Turnir cədvəlində 18-20-ci yerləri tutan komandalar mövsümün sonunda İngiltərə Premyer Liqasını tərk edəcəklər.

    Xatırladaq ki, "Tottenhem" klubunun mövsüm ərzində bir neçə baş məşqçisi olub: əvvəlcə Tomas Frank, sonra isə İqor Tudor. Hazırda isə komandanı Roberto de Zerbi çalışdırır.

    "Тоттенхэм" обыграл "Вулверхэмптон" и прервал серию без побед в АПЛ

    Son xəbərlər

    04:59
    Video

    ABŞ Prezidenti Ağ Evdə Müxbirlər Assosiasiyası üzvlərinin qəbulu zamanı təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    04:45

    Malinin müdafiə nazirinin iqamətgahına hücum olub

    Digər ölkələr
    04:17

    Tramp İranla telefon danışıqlarının davam etdiriləcəyini düşünür

    Digər ölkələr
    03:54

    "Arsenal" İngiltərə Premyer Liqasında liderliyini geri qaytarıb

    Futbol
    03:33

    Bəqai: İran Fars körfəzi dövlətləri ilə münasibətlərə böyük əhəmiyyət verir

    Region
    03:07

    ABŞ İranı blokadaya almasından sonra 37 gəminin istiqamətini dəyişib

    Digər ölkələr
    02:40

    "Mançester Siti" İngiltərə Kubokunun finalına çıxıb

    Futbol
    02:22

    İsrailin Baş naziri Livanda "Hizbullah"ın hədəflərinə güclü zərbə endirməyi əmr edib

    Digər ölkələr
    01:57

    Hakan Fidan iranlı və pakistanlı həmkarları ilə telefonla danışıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti