    "Тоттенхэм" обыграл "Вулверхэмптон" и прервал серию без побед в АПЛ

    Футбол
    • 25 апреля, 2026
    • 21:41
    Тоттенхэм обыграл Вулверхэмптон и прервал серию без побед в АПЛ

    Футболисты Тоттенхэм обыграли Вулверхэмптон со счетом 1:0 в гостевом матче 34-го тура Английской премьер-лиги по футболу.

    Как передает Report, единственный мяч на 82-й минуте забил Жоау Палинья.

    Лондонский клуб прервал серию из 15 матчей без побед в чемпионате Англии - в предыдущий раз команда выигрывала 28 декабря у "Кристал Пэлас" (1:0).

    По ходу сезона клуб сменил двух главных тренеров: сначала команду возглавлял Томас Франк, затем - Игор Тудор. В настоящее время главным тренером является Роберто де Дзерби.

    После 34 туров "Тоттенхэм" занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. "Вулверхэмптон" идет на последней, 20-й строчке с 17 очками.

    В следующем туре 3 мая "Тоттенхэм" сыграет на выезде с "Астон Виллой", а "Вулверхэмптон" днем ранее примет "Сандерленд".

    Команды, занявшие 18–20-е места, по итогам сезона покинут Английскую премьер-лигу по футболу.

    ФК Тоттенхэм ФК Вулверхэмптон Английская Премьер-лига

    Последние новости

    01:02

    Мухтар Бабаев провел встречу с министром Сербии в рамках RES 2026

    Экология
    00:47

    "Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Англии

    Футбол
    00:19

    Трамп допустил продолжение переговоров с Ираном по телефону

    Другие страны
    00:00

    Прошло 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей техногенной катастрофы XX века

    Другие страны
    23:48

    "Арсенал" вернул лидерство в Английской премьер-лиге

    Футбол
    23:38

    Арагчи: Мы не уверены в серьезном настрое США на диалог

    В регионе
    23:25

    Азербайджан и Казахстан обсудили возможности сотрудничества между НПО двух стран

    Внешняя политика
    23:10

    Трамп: США получили от Ирана новое предложение

    Другие страны
    22:58

    Мухтар Бабаев: Климатические риски в Центральной Азии усиливаются

    Экология
    Лента новостей