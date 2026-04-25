"Тоттенхэм" обыграл "Вулверхэмптон" и прервал серию без побед в АПЛ

Футболисты Тоттенхэм обыграли Вулверхэмптон со счетом 1:0 в гостевом матче 34-го тура Английской премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, единственный мяч на 82-й минуте забил Жоау Палинья.

Лондонский клуб прервал серию из 15 матчей без побед в чемпионате Англии - в предыдущий раз команда выигрывала 28 декабря у "Кристал Пэлас" (1:0).

По ходу сезона клуб сменил двух главных тренеров: сначала команду возглавлял Томас Франк, затем - Игор Тудор. В настоящее время главным тренером является Роберто де Дзерби.

После 34 туров "Тоттенхэм" занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. "Вулверхэмптон" идет на последней, 20-й строчке с 17 очками.

В следующем туре 3 мая "Тоттенхэм" сыграет на выезде с "Астон Виллой", а "Вулверхэмптон" днем ранее примет "Сандерленд".

Команды, занявшие 18–20-е места, по итогам сезона покинут Английскую премьер-лигу по футболу.