İlqar İsbatov: Gənclərin WUF13-də aktiv iştirak etməsi gözlənilir

    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Daxili siyasət
    • 03 fevral, 2026
    • 10:38
    Gənclərin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda (WUF13) aktiv iştirak etməsi gözlənilir.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədrinin müavini İlqar İsbatov Azərbaycan Gənclərinin XI Forumunda deyib.

    Onun sözlərinə görə, gənclərin belə işlərə qatılması üçün onları daim ruhlandırmaq, müxtəlif sərgilər, müsabiqələr keçirilməlidir:

    "Gənclərimiz əzmlə fəaliyyət göstərməyi öyrənməlidirlər. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi də hər zaman bu mövzuda üzərinə düşəni etməyə hazırdır".

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu WUF13 İlqar İsbatov Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
    Ильгар Исбатов: В WUF13 ожидается активное участие молодежи
    Azerbaijani government official expects youth to play active role at WUF13

