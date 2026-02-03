Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильгар Исбатов: В WUF13 ожидается активное участие молодежи

    Внутренняя политика
    • 03 февраля, 2026
    • 11:18
    Ильгар Исбатов: В WUF13 ожидается активное участие молодежи

    Во Всемирном форуме городов (WUF13), который пройдет в мае 2026 года в Азербайджане, ожидается активное участие молодежи.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов на XI Форуме молодежи Азербайджана.

    По его словам, для участия молодежи в подобных мероприятиях необходимо постоянно их поддерживать, проводя различные выставки и конкурсы.

    "Наша молодежь должна учиться действовать с решимостью. Государственный комитет по градостроительству и архитектуре также всегда готов вносить свой вклад в эту тему".

