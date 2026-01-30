Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    • 30 января, 2026
    • 16:33
    Самолет рейса Тбилиси-Москва совершил посадку в Минеральных Водах по техническим причинам

    Самолет авиакомпании Azimut, выполнявший рейс Тбилиси-Москва (аэропорт Внуково), в пятницу по технической причине совершил посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

    Отмечается, что посадка была произведена благополучно, пассажиров вывезут в Москву резервным бортом.

    "К вылету готовится резервный борт авиакомпании Azimut, который доставит пассажиров из Минеральных Вод в Москву", - говорится в пресс-релизе.

    Tbilisi-Moskva təyyarəsi Mineralnı Vodıya texniki eniş edib
    Лента новостей