Самолет рейса Тбилиси-Москва совершил посадку в Минеральных Водах по техническим причинам

Самолет авиакомпании Azimut, выполнявший рейс Тбилиси-Москва (аэропорт Внуково), в пятницу по технической причине совершил посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что посадка была произведена благополучно, пассажиров вывезут в Москву резервным бортом.

"К вылету готовится резервный борт авиакомпании Azimut, который доставит пассажиров из Минеральных Вод в Москву", - говорится в пресс-релизе.