Самолет рейса Тбилиси-Москва совершил посадку в Минеральных Водах по техническим причинам
В регионе
- 30 января, 2026
- 16:33
Самолет авиакомпании Azimut, выполнявший рейс Тбилиси-Москва (аэропорт Внуково), в пятницу по технической причине совершил посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Отмечается, что посадка была произведена благополучно, пассажиров вывезут в Москву резервным бортом.
"К вылету готовится резервный борт авиакомпании Azimut, который доставит пассажиров из Минеральных Вод в Москву", - говорится в пресс-релизе.
