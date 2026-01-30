Tbilisi-Moskva təyyarəsi Mineralnı Vodıya texniki eniş edib
Region
- 30 yanvar, 2026
- 16:53
"Azimut" aviaşirkətinin Tbilisi-Moskva reysini həyata keçirən təyyarəsi texniki səbəbdən Mineralnıye Vodıda ehtiyat aerodromuna eniş edib.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir, bu barədə aviaşirkətin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, eniş uğurla həyata keçirilib, sərnişinlər ehtiyat təyyarə ilə Moskvaya yollanacaqlar.
"Sərnişinləri Mineralnıye Vodıdan Moskvaya çatdıracaq "Azimut" aviaşirkətinin ehtiyat təyyarəsi uçuşa hazırlaşır", - mətbuat relizində bildirilib.
Son xəbərlər
20:41
Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının başlama saatı müəyyənləşibFutbol
20:41
Yaponiya səfiri: Tokio WUF13-ə böyük maraq göstərirXarici siyasət
20:28
"Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"Futbol
20:25
Video
Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıbDigər ölkələr
20:19
İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edibDigər ölkələr
20:15
ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edibDigər ölkələr
20:01
Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıbRegion
19:45
Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilibDaxili siyasət
19:35