    Tbilisi-Moskva təyyarəsi Mineralnı Vodıya texniki eniş edib

    Region
    • 30 yanvar, 2026
    • 16:53
    Tbilisi-Moskva təyyarəsi Mineralnı Vodıya texniki eniş edib

    "Azimut" aviaşirkətinin Tbilisi-Moskva reysini həyata keçirən təyyarəsi texniki səbəbdən Mineralnıye Vodıda ehtiyat aerodromuna eniş edib.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir, bu barədə aviaşirkətin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, eniş uğurla həyata keçirilib, sərnişinlər ehtiyat təyyarə ilə Moskvaya yollanacaqlar.

    "Sərnişinləri Mineralnıye Vodıdan Moskvaya çatdıracaq "Azimut" aviaşirkətinin ehtiyat təyyarəsi uçuşa hazırlaşır", - mətbuat relizində bildirilib.

    Rusiya Tbilisi Moskva
    Самолет рейса Тбилиси-Москва совершил посадку в Минеральных Водах по техническим причинам

