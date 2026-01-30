В Азербайджане выпустят серию памятных монет о культурном наследии
- 30 января, 2026
- 16:53
В Азербайджане планируется выпуск серебряных памятных монет, посвященных объектам культурного наследия страны.
Как сообщает Report, это предусмотрено "Планом мероприятий в связи с объявлением 2026 года Годом градостроительства и архитектуры в Азербайджанской Республике", утвержденным распоряжением президента Ильхама Алиева.
Серебряные памятные монеты будут отражать образцы недвижимого культурного наследия Азербайджана, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Исполнительными органами определены Центральный банк Азербайджана, Министерство иностранных дел (Национальная комиссия Азербайджана по делам ЮНЕСКО), Министерство культуры и Государственное агентство по туризму.
Кроме того, планом предусмотрена цифровизация информации об исторических и архитектурных памятниках.