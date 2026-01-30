Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане выпустят серию памятных монет о культурном наследии

    Инфраструктура
    • 30 января, 2026
    • 16:53
    В Азербайджане выпустят серию памятных монет о культурном наследии

    В Азербайджане планируется выпуск серебряных памятных монет, посвященных объектам культурного наследия страны.

    Как сообщает Report, это предусмотрено "Планом мероприятий в связи с объявлением 2026 года Годом градостроительства и архитектуры в Азербайджанской Республике", утвержденным распоряжением президента Ильхама Алиева.

    Серебряные памятные монеты будут отражать образцы недвижимого культурного наследия Азербайджана, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Исполнительными органами определены Центральный банк Азербайджана, Министерство иностранных дел (Национальная комиссия Азербайджана по делам ЮНЕСКО), Министерство культуры и Государственное агентство по туризму.

    Кроме того, планом предусмотрена цифровизация информации об исторических и архитектурных памятниках.

