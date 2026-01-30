İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycanın mədəni irs nümunələrini əks etdirən gümüş xatirə sikkələr hazırlanacaq

    İnfrastruktur
    • 30 yanvar, 2026
    • 16:34
    Azərbaycanın daşınmaz mədəni irs nümunələrini əks etdirən gümüş xatirə sikkələr buraxılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə prezident İlham Əliyevin bu gün imzalanan sərəncamla təsdiqlənən "Azərbaycan Respublikasında 2026-cı ilin "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı"nda əks olunub.

    Belə ki, UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmiş Azərbaycanın daşınmaz mədəni irs nümunələrini əks etdirən gümüş xatirə sikkələrinin hazırlanacaq.

    İcraçı orqanlar Azərbaycan Mərkəzi Bankı, Xarici İşlər Nazirliyi (YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası), Mədəniyyət Nazirliyi və Dövlət Turizm Agentliyidir.

    Həmçinin, tarix və memarlıq abidələri haqqında məlumatlar rəqəmsallaşdırılacaq.

    WUF13 Şəhərsalma və Memarlıq İli Tədbirlər Planı gümüş sikkə
    В Азербайджане выпустят серию памятных монет о культурном наследии
    Azerbaijan to issue commemorative coins highlighting cultural heritage

