İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan neftinin qiyməti 69 dolları ötüb

    Energetika
    • 28 yanvar, 2026
    • 09:34
    Azərbaycan neftinin qiyməti 69 dolları ötüb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 1,45 ABŞ dolları və ya 2,14 % artaraq 69,31 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin mart fyuçerslərinin qiyməti 69,09 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 1,39 ABŞ dolları və ya 2,13 % artaraq 66,64 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azeri Ligh Brent Xam neft
    Цена азербайджанской нефти превысила $69
    Price of Azerbaijani oil surpasses $69

    Son xəbərlər

    00:47
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ilk hissə yekunlaşıb - YENİLƏNİR-3

    Futbol
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    22:50

    "Liverpul" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti