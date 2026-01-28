Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Цена азербайджанской нефти превысила $69

    Энергетика
    • 28 января, 2026
    • 09:45
    Цена азербайджанской нефти превысила $69

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,45 или 2,14% - до $69,31.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $69,09.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $1,39 или 2,13% - до $66,64 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light Brent мировой рынок цены на нефть
    Azərbaycan neftinin qiyməti 69 dolları ötüb

    Последние новости

    09:45

    Цена азербайджанской нефти превысила $69

    Энергетика
    09:37

    Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но мы продолжим развивать армию

    В регионе
    09:30

    В РФ произошло возгорание нефтепродуктов после атаки БПЛА

    Другие страны
    09:19

    Стоимость золота обновила исторический максимум

    Финансы
    09:14

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2026)

    Финансы
    09:10

    "Карабах" сыграет с английским "Ливерпулем"

    Футбол
    09:10

    Нефть подорожала после выхода оценки запасов сырья в США

    Энергетика
    09:05

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.01.2026)

    Финансы
    08:54

    В Балаханы автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    Лента новостей