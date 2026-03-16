Джамшид Амиров назначен руководителем аппарата MİDA
Инфраструктура
- 16 марта, 2026
- 13:04
В Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана (MİDA) произведено новое кадровое назначение.
Согласно полученной Report информации, на должность руководителя аппарата Госагентства назначен Джамшид Амиров.
На этом посту он сменил Фармана Гурбанлы.
Ранее Амиров занимал должность замдиректора ООО MİDA.
