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    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Азербайджане правила платного водопользования утверждены в новой редакции

    Инфраструктура
    • 13 октября, 2026
    • 13:05
    В Азербайджане правила платного водопользования утверждены в новой редакции

    "Правила платного водопользования в Азербайджанской Республике" утверждены в новой редакции.

    Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

    Али Асадов Кабинет министров Азербайджана
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