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    ММ утвердил в I чтении регулирование режима работы и отдыха экипажей коммерческой авиации

    Милли Меджлис
    • 13 октября, 2026
    • 12:50
    ММ утвердил в I чтении регулирование режима работы и отдыха экипажей коммерческой авиации

    Парламент Азербайджана принял в первом чтении новое регулирование рабочего времени и времени отдыха экипажей самолетов, осуществляющих коммерческие перевозки.

    Как сообщает Report, в связи с этим изменения в Трудовой кодекс и закон "Об авиации" были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    В законопроекте подчеркивается, что согласно статье 89 Трудового кодекса нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 8 часов в день и 40 часов в неделю. Статьей 93 Кодекса и Постановлением Кабинета Министров № 106 от 12 августа 2003 года для летного и летно-инструкторского состава установлена еженедельная продолжительность рабочего времени в 36 часов. Согласно статьям 95-97 Кодекса, при применении суммированного учета ежедневное рабочее время не может превышать 12 часов, а в ночное время - 11 часов. Эти ограничения делают невозможным или экономически нецелесообразным выполнение рейсов продолжительностью 13-14 часов в Нью-Йорк, Сеул и другие дальние направления, ослабляя их конкурентоспособность. В законопроекте предусмотрено приведение общих лимитов рабочего времени в соответствие с международными стандартами в области управления усталостью экипажа воздушного судна (fatigue management).

    Сообщается, что в международной практике (например, в США и Европейском союзе) продолжительность работы и отдыха летного экипажа регулируется более гибкими лимитами за 7, 14, 28 последовательных дней или за 1 календарный год, и такой же порядок будет применяться в Азербайджане.

    Законопроект после обсуждений был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

    Грузоперевозка Заседание Милли Меджлиса
    MM kommersiya aviasiya ekipajlarının iş və istirahət rejiminin tənzimlənməsini I oxunuşda təsdiqləyib
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