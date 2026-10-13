Милли Меджлис принял в первом чтении обращение долговых требований на ценные бумаги должника
- 13 октября, 2026
- 13:05
Будьте в курсе главных новостей!
Милли Меджлис принял в первом чтении перевод долговых требований на ценные бумаги должника.
Как сообщает Report, соответствующий законопроект о внесении изменений в законы "Об исполнении" и "О рынке ценных бумаг" обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Согласно документу, в закон "Об исполнении" предлагается включить новую статью 46-1 под названием "Обращение требования на ценные бумаги должника".
Новая статья определяет порядок обращения требования на документарные ценные бумаги, обнаруженные у должника, бездокументарные ценные бумаги, зарегистрированные на его имя, а также документарные ценные бумаги, хранящиеся в центральном депозитарии.
Согласно законопроекту, запрос информации о ценных бумагах должника, наложение на них ареста и обращение требования будут осуществляться через информационную систему "Электронное исполнение".
Также предлагается внести соответствующие изменения в закон "О рынке ценных бумаг".
После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.