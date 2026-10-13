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    Милли Меджлис принял в первом чтении обращение долговых требований на ценные бумаги должника

    Милли Меджлис
    • 13 октября, 2026
    • 13:05
    Милли Меджлис принял в первом чтении обращение долговых требований на ценные бумаги должника

    Милли Меджлис принял в первом чтении перевод долговых требований на ценные бумаги должника.

    Как сообщает Report, соответствующий законопроект о внесении изменений в законы "Об исполнении" и "О рынке ценных бумаг" обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно документу, в закон "Об исполнении" предлагается включить новую статью 46-1 под названием "Обращение требования на ценные бумаги должника".

    Новая статья определяет порядок обращения требования на документарные ценные бумаги, обнаруженные у должника, бездокументарные ценные бумаги, зарегистрированные на его имя, а также документарные ценные бумаги, хранящиеся в центральном депозитарии.

    Согласно законопроекту, запрос информации о ценных бумагах должника, наложение на них ареста и обращение требования будут осуществляться через информационную систему "Электронное исполнение".

    Также предлагается внести соответствующие изменения в закон "О рынке ценных бумаг".

    После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

    Заседание Милли Меджлиса Ценные бумаги
    Milli Məclis borc tələbinin qiymətli kağızlara yönəldilməsini birinci oxunuşda qəbul edib
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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