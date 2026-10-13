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    Завтра в Баку ожидается 26, в регионах - 29° тепла

    Экология
    • 13 октября, 2026
    • 13:02
    Завтра в Баку ожидается 26, в регионах - 29° тепла

    14 октября в Азербайджане воздух прогреется до 29°.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

    В ночь с 13 на 14 октября в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Юго-восточный ветер днем ​​сменится северо-восточным. Утром и вечером местами ожидается туман.

    Температура воздуха ночью составит 17-21, днем ​​- 22-26° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 14-18, днем ​​- 24-29° тепла, в горах ночью - 7-12, а днем ​​- 15-20° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Bakıda 26, rayonlarda 29 dərəcə isti olacaq
    Warm weather to continue in Azerbaijan, with temperatures hitting 29°C
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