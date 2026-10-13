Завтра в Баку ожидается 26, в регионах - 29° тепла

14 октября в Азербайджане воздух прогреется до 29°.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

В ночь с 13 на 14 октября в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Юго-восточный ветер днем ​​сменится северо-восточным. Утром и вечером местами ожидается туман.

Температура воздуха ночью составит 17-21, днем ​​- 22-26° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18, днем ​​- 24-29° тепла, в горах ночью - 7-12, а днем ​​- 15-20° тепла.