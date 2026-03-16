Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinə yeni aparat rəhbəri təyin olunub
İnfrastruktur
- 16 mart, 2026
- 12:42
Cəmşid Əmirov
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyində aparat rəhbəri vəzifəsinə yeni təyinat olub.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu vəzifəyə Cəmşid Əmirov təyin edilib.
O, bundan əvvəl "MİDA" MMC-nin direktor müavini kimi çalışıb, aparat rəhbəri postunda Fərman Qurbanlını əvəzləyib.
Son xəbərlər
13:27
SOCAR "Palmali" Qrupunun qaldırdığı iddialarla bağlı arbitraj prosesində qalib gəlibEnergetika
13:25
Bu gün sonuncu Qədr gecəsidirDin
13:21
Füceyrə limanında PUA hücumundan sonra neft yükləmə əməliyyatları dayandırılıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
13:19
KİV: İran İsrailə hücumlar zamanı kasetli bombalardan istifadə edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
13:12
Premyer Liqada XXVI turun oyun proqramı açıqlanıbFutbol
13:11
Ötən ay Azərbaycanda 10 mindən çox əcnəbi qeydiyyata düşmək üçün müraciət edibDaxili siyasət
13:09
Srbui Qalyan: Ermənistanın yeni Konstitusiya layihəsinin mətni hazırdırRegion
13:01
Azərbaycan sənaye təhlükəsizliyi üzrə yeni dövlət standartlarını qəbul edibBiznes
13:00