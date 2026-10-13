В Японии арестованы 5 граждан Малайзии по подозрению в контрабанде кокаина

В токийском аэропорту Ханэда полиция арестовала пять граждан Малайзии по подозрению в попытке контрабанды около 5 кг кокаина, рыночная стоимость которого оценивается примерно в 120 млн иен ($758 тыс.).

Как передает Report, об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Таможенники сначала обнаружили пакетики с кокаином, спрятанные под стельками обуви двух человек - в каждом ботинке находилось 500 гр кокаина.

Их показания впоследствии вызвали подозрения, что они путешествовали с другими людьми, в результате чего полиция обнаружила в аэропорту еще троих, у которых также в обуви был спрятан кокаин.

Полиция подозревает, что пятеро могли быть завербованы для незаконной деятельности, поскольку допрос показал, что они испытывали финансовые трудности и общались с незнакомым человеком через мессенджер, обеспечивающий высокую степень анонимности.