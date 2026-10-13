Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Японии арестованы 5 граждан Малайзии по подозрению в контрабанде кокаина

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 13:26
    В Японии арестованы 5 граждан Малайзии по подозрению в контрабанде кокаина

    В токийском аэропорту Ханэда полиция арестовала пять граждан Малайзии по подозрению в попытке контрабанды около 5 кг кокаина, рыночная стоимость которого оценивается примерно в 120 млн иен ($758 тыс.).

    Как передает Report, об этом сообщает японское агентство Kyodo.

    Таможенники сначала обнаружили пакетики с кокаином, спрятанные под стельками обуви двух человек - в каждом ботинке находилось 500 гр кокаина.

    Их показания впоследствии вызвали подозрения, что они путешествовали с другими людьми, в результате чего полиция обнаружила в аэропорту еще троих, у которых также в обуви был спрятан кокаин.

    Полиция подозревает, что пятеро могли быть завербованы для незаконной деятельности, поскольку допрос показал, что они испытывали финансовые трудности и общались с незнакомым человеком через мессенджер, обеспечивающий высокую степень анонимности.

    Контрабанда Наркотические вещества Япония Малайзия
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    Фото
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    00:07
    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов
    Финансы
    Лента новостей