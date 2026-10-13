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    Общая стоимость транспортных и складских услуг в Азербайджане выросла на 10%

    Инфраструктура
    • 13 октября, 2026
    • 13:11
    Общая стоимость транспортных и складских услуг в Азербайджане выросла на 10%

    В январе-сентябре текущего года в Азербайджане в сфере транспортного и складского хозяйства были оказаны услуги на сумму 12 млрд 816,6 млн манатов.

    Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики.

    Отмечается, что в реальном выражении это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    транспортные услуги Государственный комитет статистики Азербайджана
    Azərbaycanda nəqliyyat və anbar xidmətlərinin ümumi dəyəri 10 % artıb
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