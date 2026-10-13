Общая стоимость транспортных и складских услуг в Азербайджане выросла на 10%

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане в сфере транспортного и складского хозяйства были оказаны услуги на сумму 12 млрд 816,6 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики.

Отмечается, что в реальном выражении это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.