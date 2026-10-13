Общая стоимость транспортных и складских услуг в Азербайджане выросла на 10%
Инфраструктура
- 13 октября, 2026
- 13:11
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В январе-сентябре текущего года в Азербайджане в сфере транспортного и складского хозяйства были оказаны услуги на сумму 12 млрд 816,6 млн манатов.
Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики.
Отмечается, что в реальном выражении это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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