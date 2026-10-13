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    В ФРГ задержана женщина по подозрению в причастности к поджогу станции Starlink в Польше

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 12:58
    В ФРГ задержана женщина по подозрению в причастности к поджогу станции Starlink в Польше

    В связи с поджогом базовой станции спутниковой связи Starlink в области Мазовии (Польша) задержана женщина, подозреваемая в причастности к инциденту.

    Как передает Report, об этом сообщают польские медиа.

    "Она была задержана в Берлине в рамках отдельной контртеррористической операции. По предварительным данным, женщина была водителем ранее задержанных граждан Турции. Польская прокуратура оценит ее причастность к поджогу телекоммуникационного оборудования, после чего может дать запрос об экстрадиции женщины в Польшу", - сообщили в в Национальном управлении полиции.

    Согласно информации, в рамках этого дела был задержан четвертый по счету подозреваемый. Никаких подробностей о нем не сообщается.

    Вчера министр внутренних дел и администрации Польши сообщил, что германские власти задержали двух граждан Турции, подозреваемых в поджоге станции Starlink в ​​Мазовии.

    Отметим, что пожар произошел в середине сентября. В связи с инцидентом прокуратура начала расследование по факту диверсии и террористического акта, совершенного по поручению иностранной разведывательной службы.

    Спутниковый интернет Starlink Пожар (возгорание) Федеративная Республика Германия (ФРГ) Польша
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