ММ принял в I чтении определение объема мер в отношении опасных товаров

Милли Меджлис принял в I чтении определение объема мер, которые могут применяться в отношении опасных товаров в Азербайджане, а также порядка их применения уполномоченным органом.

Как сообщает Report, проект изменений в закон "О техническом регулировании" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно законопроекту, в статью 15 упомянутого закона добавляется новая подстатья - 15.5.

Изменение определяет правовую основу мер, которые будут применяться в отношении товаров, считающихся опасными для жизни и здоровья людей и подпадающих под действие технического регулирования. Согласно новой статье, предусматривается отзыв таких товаров с рынка, изъятие из оборота, сбор, транспортировка, хранение, обезвреживание или уничтожение. Перечисленные меры будут осуществляться в соответствии с правилами, установленными органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти. Цель состоит в предотвращении нахождения опасных товаров на рынке и причинения вреда жизни и здоровью людей.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.