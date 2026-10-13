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    ММ принял в I чтении определение объема мер в отношении опасных товаров

    Милли Меджлис
    • 13 октября, 2026
    • 12:46
    ММ принял в I чтении определение объема мер в отношении опасных товаров

    Милли Меджлис принял в I чтении определение объема мер, которые могут применяться в отношении опасных товаров в Азербайджане, а также порядка их применения уполномоченным органом.

    Как сообщает Report, проект изменений в закон "О техническом регулировании" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно законопроекту, в статью 15 упомянутого закона добавляется новая подстатья - 15.5.

    Изменение определяет правовую основу мер, которые будут применяться в отношении товаров, считающихся опасными для жизни и здоровья людей и подпадающих под действие технического регулирования. Согласно новой статье, предусматривается отзыв таких товаров с рынка, изъятие из оборота, сбор, транспортировка, хранение, обезвреживание или уничтожение. Перечисленные меры будут осуществляться в соответствии с правилами, установленными органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти. Цель состоит в предотвращении нахождения опасных товаров на рынке и причинения вреда жизни и здоровью людей.

    Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

    Заседание Милли Меджлиса
    Parlamentdə təhlükəli mallarla bağlı tədbirlər dairəsinin müəyyənləşdirilməsi birinci oxunuşdan keçib
    44 - Tezliklə
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