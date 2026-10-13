Рютте обсудил с премьером Болгарии атаки на суда в Черном море

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с премьером Болгарии Руменом Радевым атаки беспилотников на два торговых судна в Черном море, недалеко от болгарского побережья.

Как передает Report, об этом Рютте написал на своей странице в соцсети Х.

"НАТО продолжит тесно сотрудничать с нашими союзниками в Черном море. Мы уже усилили свое присутствие на восточном фланге и продолжим следить за ситуацией в сфере безопасности, при необходимости корректируя меры сдерживания и обороны", - написал генсек.

Напомним, что ранее Радев сообщил об атаках беспилотников на два судна в Черном море, одно из которых затонуло. На борту атакованного судна Chelsea 3 находились 15 членов экипажа, включая восемь граждан Азербайджана и семь граждан Украины. Все они были спасены, пятеро получили легкие травмы.

Премьер подчеркнул, что у Софии нет четких и неопровержимых доказательств, позволяющих установить ответственность за нападение.