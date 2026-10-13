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    Рютте обсудил с премьером Болгарии атаки на суда в Черном море

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 12:50
    Рютте обсудил с премьером Болгарии атаки на суда в Черном море

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с премьером Болгарии Руменом Радевым атаки беспилотников на два торговых судна в Черном море, недалеко от болгарского побережья.

    Как передает Report, об этом Рютте написал на своей странице в соцсети Х.

    "НАТО продолжит тесно сотрудничать с нашими союзниками в Черном море. Мы уже усилили свое присутствие на восточном фланге и продолжим следить за ситуацией в сфере безопасности, при необходимости корректируя меры сдерживания и обороны", - написал генсек.

    Напомним, что ранее Радев сообщил об атаках беспилотников на два судна в Черном море, одно из которых затонуло. На борту атакованного судна Chelsea 3 находились 15 членов экипажа, включая восемь граждан Азербайджана и семь граждан Украины. Все они были спасены, пятеро получили легкие травмы.

    Премьер подчеркнул, что у Софии нет четких и неопровержимых доказательств, позволяющих установить ответственность за нападение.

    Марк Рютте Румен Радев Североатлантический альянс (НАТО) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    Rütte Bolqarıstanın Baş naziri ilə Qara dənizdə gəmilərə hücumları müzakirə edib
    NATO chief discusses Black Sea drone attacks with Bulgarian PM
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