Том Берендсен скептически оценивает миссию ЕС в Ормузском проливе

У ЕС есть серьезная обеспокоенность в связи с закрытием Ормузского пролива и в целом по ситуации на Ближнем Востоке, возможные решения обсуждаются.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил журналистам глава МИД Нидерландов Том Берендсен перед началом Совета по иностранным делам.

По его словам, любые действия в Персидском заливе должны быть тщательно проанализированы. "Это серьезные решения. Они должны быть не только возможными, но и эффективными. Пока конкретных решений нет", - отметил министр.

Берендсен также выразил сомнение, что отправка нескольких европейских кораблей сможет быстро решить проблему и разрядить "очень деликатную и чувствительную ситуацию".

По его словам, риск эскалации в регионе остается высоким. "В Ормузском проливе существуют большие опасности, пока Иран может поражать суда - будь то морскими минами или подводными дронами. А это означает, что каждый шаг должен быть очень тщательно продуман. Нидерланды выступают за диалог по всем вопросам, однако в данной ситуации мы должны действовать сдержанно и избегать поспешных решений", - заключил Берендсен.

Касаясь вопроса Украины, глава МИД отметил, что рассматриваются различные варианты финансирования. При этом позиция Нидерландов заключается в усилении давления на Венгрию, чтобы она не отказывалась от прежней договоренности по предоставлении кредита Киеву (90 млрд евро в 2026-2027гг - ред.). Это касается и решения по 20 пакету антироссийских санкций, сказал он, выразив сомнение, что на сегодняшнем заседании следует ожидать прогресса по этому вопросу.