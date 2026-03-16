    • 16 марта, 2026
    • 14:02
    Посольство Азербайджана в Турции приостанавливает консульские услуги на 10 дней

    Посольство Азербайджана в Турции не будет оказывать консульские услуги в течение десяти дней.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Турции.

    Консульский отдел посольства Азербайджана в Турции будет закрыт с 20-го по 30-ое марта в связи с тем, что эти даты объявлены нерабочими днями по решению Кабинета министров Азербайджана в связи с праздниками Новруз и Рамазан.

    Посольство Азербайджана в Турции Оказание консульских услуг
    Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi 10 gün konsulluq xidməti göstərməyəcək
    Azerbaijani Embassy in Türkiye to suspend consular services for 10 days
    Ты - Король

