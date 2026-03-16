Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi 10 gün konsulluq xidməti göstərməyəcək
- 16 mart, 2026
- 13:37
Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi 10 gün konsulluq xidməti göstərməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin Konsulluq şöbəsi martın 20-dən 30-dək bağlı olacaq. Buna səbəb Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən, Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar sözügedən tarixlərin qeyri-iş günləri olmasıdır.
