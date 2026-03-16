Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и снег

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без дождя, однако днем в некоторых местах возможна небольшая морось.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 8-13° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80%, днем 65-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки, в горных районах - снег, в отдельных местах их интенсивность может кратковременно усилиться. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Временами туман. Западный ветер местами временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла.