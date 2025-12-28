Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 28 декабря, 2025
    • 15:28
    Истребитель Bayraktar KIZILELMA совершил успешный полет

    Два турецких беспилотных истребителя Bayraktar KIZILELMA успешно совершили испытательный полет.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе испытаний в Чорлу истребители выполнили автономный полет в плотном строю в сопровождении прототипов PT3 и PT5.

    Таким образом, впервые в истории мировой авиации ударные БПЛА истребительного класса самостоятельно координировали маневры в ближнем строевом режиме без участия пилота.

